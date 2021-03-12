Пьяный водитель носился по Киеву, спасаясь от патрульных: полиция показала видео «голливудской» погони

Влада Некрасова

Патрульная полиция Киева показала впечатляющие кадры погони за пьяным водителем. Преследовать нарушителя пришлось, прорываясь через заторы и выезжая на встречку. Поймали водителя в соседнем районе и только после того, как он повредил колеса.

Белый Renault был остановлен за нарушение правил на площади Андрея Первозванного в Печерском районе столицы. Патрульные заметили признаки опьянения у водителя, но проходить экспертизу мужчина не захотел. Вместо этого, он нажал на газ и попытался скрыться.

Обезвредили нарушителя на Броварском проспекте. «Водитель наехал на электроопору, затем повредил колеса, однако это его не остановило. Наконец полицейские заблокировали авто», — говорится в отчете патрульной полиции.

Кроме выписанного протокола за пьяную езду, на водителя составлены дополнительные админматериалы: за вождение без документов, неостановку по требованию патрульного, за побег с места аварии, за аварийную обстановку на дорогах и создание предпосылок для ДТП.

Напомним, недавно Рада повысила штрафы за пьяную езду. Теперь управление в пьяном виде обойдется в 17 тысяч гривен. Такая же санкция предусмотрена за отказ от алкоэкспертизы.