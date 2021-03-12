Пятый день Масленицы 12 марта 2021 года: Тещины вечерки

Вадим Карасев

Масленичная неделя в самом разгаре, и 12 марта наступит очередной праздничный день, названный Тещиными вечерками. В этот день по-прежнему соблюдают традиции и обычаи масленичной недели, стараясь привлечь в жизнь позитивные перемены.

Пятый день Масленицы по традиции отводится семейным посиделкам, когда зятья приглашают к себе в гости матерей своих жен и стараются задобрить их гостеприимством и вкусными угощениями. В прежние времена этот ритуал соблюдали неукоснительно, чтобы укрепить родственные связи. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не забывать об этом обычае, чтобы семейные отношения оставались дружными и крепкими.

Как отметить пятый день Масленицы в 2021 году

Пятница — время беззаботного веселья и вкусных угощений, однако забывать о том, что вскоре начнется Великий пост, не стоит. В период масленичной недели уже не употребляют в пищу мясные продукты, однако молочные продукты и яйца все еще разрешены. Традиционные масленичные блины готовят и в пятницу, чтобы собраться с членами семьи за одним столом и поговорить на разные темы.

По традиции на Тещины вечерки мамы дочерей, вышедших замуж, получали приглашения от зятьев. Готовились к походу в гости тщательно: собирали небольшие подарки, пекли блины и иные угощения, причем делалось это с обеих сторон. Об этой традиции стараются не забывать и сейчас, чтобы не начинать конфликтов и разногласий с родней.

Еще одной доброй традицией тещиных вечерок считался поиск своей любви. Незамужние парни и девушки на праздничных прогулках присматривались друг к другу, чтобы найти себе пару и в будущем создать крепкую семью.

Пятый день Масленицы считается временем семейных обедов и ужинов, когда семьи могут вновь объединиться, поговорить о наболевшем и поделиться своей радостью. Традиция отмечать этот день в кругу многочисленной родни — еще один ритуал наших предков, который помогал пробудить силу Рода и ее защиту для каждого члена семьи, где бы он ни находился.