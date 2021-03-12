Почему полезно бегать: как бег заряжает оптимизмом и повышает энергетику

Вадим Карасев

Вы наверняка замечали, что люди, которые бегают каждый день, полны сил и обладают очень большой притягательностью. Это полезно не только для здоровья, но и для энергетики. Эксперты рассказали, почему бег так полезен.

Бег и спорт в целом полезны для каждого человека, но если вы стали замечать знаки, указывающие на избыток негативной энергии в организме, вам стоит начать бегать незамедлительно.

Чем полезен бег

Преодоление расстояний на своих собственных ногах дает человеку наибольшее количество силы. Речь идет не столько о физическом развитии, сколько о духовном. Люди, которые постоянно бегают, являются очень стойкими и непреклонными в своих начинаниях. Когда человек бегает каждый день, у него в сознании рождается ощущение того, что он может все, что ему удастся преодолеть любые преграды. Особенно хорошо это чувствуют люди, которые преодолевают огромные дистанции. Не бывает марафонцев, которые сдаются, завидев на горизонте трудности.

Бег порождает в любом человеке невероятную уверенность в себе. Он излечивает духовную слабость, избавляет от комплексов, лечит бессонницу.

Многие интересуются, сколько нужно бегать, чтобы был виден результат. Эксперты отмечают, что нельзя бегать до полного истощения. Увеличивайте нагрузки постепенно, иначе вы рискуете сделать себе хуже. Бегайте больше 20 минут в день. Если вы быстро устаете, начните с ходьбы.

Энергетика и бег

Во время бега очень важным фактором успеха является дыхание. Необходимо правильно дышать: выдыхать через нос и вдыхать через рот. Делать это нужно осознанно, представляя, как вы насыщаетесь силой Вселенной. Дышите глубже — так, чтобы в легкие поступало больше воздуха, чем обычно.

Учеными доказано, что бег лечит депрессивные мысли и исцеляет душу, потому что во время него вырабатываются гормоны счастья. Отчасти и это влияет на то, что у регулярно занимающаяся бегом человека существенно повышается энергетика. Он заряжается оптимизмом, плохие мысли исчезают, потому что во время бега приходится думать не о проблемах, а о дыхании. Подобное происходит также во время медитаций.

Очень важно то, куда вы смотрите во время бега. Смотрите не под ноги, а вперед, за горизонт. Это поможет почувствовать свободу, словно вы птица в полете. Очень полезными при этом будут звуки природы, которые можно включить в наушниках, — например, звуки морской волны. Если вы живете в городе, это важно. В момент бега вы должны быть едины с природой. Звуки машин и голоса людей могут лишить вас этого магического состояния.

Две главные стороны силы: движение и покой

Бег — это очень хорошо, но для полноценного энергетического подъема одного его будет не достаточно. Движение — это жизнь, но для жизни важен и покой. Именно поэтому после бега обязательно нужно успокаиваться при помощи йоги и медитаций. Сильный человек — это тот, в ком соединены силы движения и покоя, словно Инь и Ян. Все должно пребывать в гармонии, поэтому важно как заниматься спортом, так и отдыхать, не переутомляясь.

Можно придать эластичность мышцам и улучшить растяжку при помощи йоги. Очень полезными станут три простых упражнения для повышения энергетики. Выполнить их достаточно просто. Дополнить йогу или полностью заменить ее можно медитациями на расслабление.

Если вы все будете делать правильно, то уже через несколько занятий вы сможете увидеть положительные результаты.