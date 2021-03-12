Под Волгоградом нашли тело ребенка в затопленном погребе

Влада Некрасова

СК выясняет причину гибели 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по региону.

Как сообщает ведомство, в среду супруги из поселка Котлубань уехали в Волгоград за покупками, оставив дома 18-летнего сына и 13-летнюю дочь. Днем молодой человек занимался хозяйством, а его сестра вышла во двор дома погулять. Через некоторое время брат заметил, что девочки нигде нет, и стал ее искать.

По данным СК, ребенка нашли вернувшиеся родители, мать заметила, что доски, которые закрывали вход в затопленный талыми водами подвал сарая, были отодвинутыми. Именно там и оказалась девочка. По информации СК, родители сами достали дочь из погреба, но она уже была мертва.

"Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в СК.