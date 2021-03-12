Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева

Алексей Вольцев

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти прекратить бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и воспринимать воссоединение Крыма с Россией как урок.

"Убеждена, что выстраивать отношения с Украиной надо, да и надоели бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и несчастьях Украины и международного порядка… Украина выживет, если сумеет склеить две части народа, чего искренне ей желаю. Крым же пусть останется уроком для потомков", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости. По ее словам, предателями Украины являются люди, организовавшие госпереворот семь лет назад, а не Крым, не разделявший радикальные настроения и ненависть к собственной культуре, языку и истории.

Поклонская раскритиковала инициативу Киева по проведению международного саммита "Крымская платформа", на котором планируется обсудить вопрос возвращения контроля над полуостровом. "В Киеве собираются провести саммит по Крыму без Крыма. Приглашений с их стороны не было, все это делается для видимости работы и списывания денег. Нас не спрашивают и не зовут. Им не нужен наш ответ. Если бы запросили либо пригласили, то другое дело", - отметила депутат.

США участвовать в саммите, украинская власть продолжает выполнять функцию посредника в роли "жертвы страны-агрессора". "Обсуждать Крым без Крыма, но с США - это желание произвести впечатление партнерских отношений с сильной державой, а на самом деле прикрытие своей беспомощности и нежелания начинать хоть какой-то диалог с людьми", - сказала Поклонская.