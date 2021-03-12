Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам

Алексей Вольцев

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и законность проведенного в марте 2014 года референдума.

"Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму, и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.