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Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам

Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и законность проведенного в марте 2014 года референдума.

"Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму, и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Политика

По материалам: ria.ru
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