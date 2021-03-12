Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы

Влада Некрасова

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.

"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда - увидим", - сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат призналась, что за время нынешней каденции допустила ряд политических ошибок.

"Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила", - подчеркнула Поклонская.

При этом она отметила, что планов возглавить какой-либо из крымских городов у нее нет.

"У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала", - сказала депутат.

Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.