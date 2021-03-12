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Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы

Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.

"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда - увидим", - сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат призналась, что за время нынешней каденции допустила ряд политических ошибок.


"Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила", - подчеркнула Поклонская.


При этом она отметила, что планов возглавить какой-либо из крымских городов у нее нет.

"У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала", - сказала депутат.

Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Политика

По материалам: ria.ru
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