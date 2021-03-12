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Поклонская рассказала о планах после ухода из Госдумы

Поклонская рассказала о планах после ухода из ГосдумыНаталья ПоклонскаяФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

После окончания депутатских полномочий и ухода из Госдумы Наталья Поклонская может вернуться в Крым и возглавить прокуратуру. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она отметила, что не планирует стать мэром какого-нибудь крымского города. «Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», — сказала парламентарий.

По ее словам, пока ей не поступало предложений баллотироваться на новый срок в Госдуму. «Но я пойду дальше, а куда — увидим», — уточнила Поклонская.

Она добавила, что за время депутатства допустила некоторые политические ошибки и сделала из этого выводы. Депутат подчеркнула, что «первая политическая пятилетка» ее многому научила.

Выборы в Госдуму нового созыва пройдут в России 19 сентября 2021 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
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