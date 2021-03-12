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Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины

Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пошутила о своем участии в выборах президента Украины.


"Посеяли панику о том, что я возвращаюсь прокурором в Крым, а также то, что меня не пригласили в нижнюю палату парламента. Интрига. Думаю, буду продолжать политическую карьеру и, раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве, <...> может, принять участие в выборах президента Украины? <...> Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше", — написала она в Telegram.

может, принять участие в выборах президента Украины? <...> Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше", — написала она в Telegram.">

Ранее Поклонская в интервью РИА Новости рассказала, что ей пока не предлагали снова баллотироваться в Думу и она готова идти дальше. Депутат отметила также, что не планирует становиться мэром какого-либо крымского города, но если говорить о том, что она может возглавить на полуострове, то это прокуратура.


Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. По действующему украинскому законодательству следующие выборы главы государства должны пройти в 2024 году.

Политика

По материалам: ria.ru
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