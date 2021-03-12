Покупка инсталлов Android в маркертплейсе AccFarm

Роман Иванов

В настоящее время продвинуть свое приложение для Андроид не так уж и просто. Люди попросту не будут качать приложение, которое не имеет определенного количества скачиваний и положительного рейтинга. Именно для таких целей интерктивный сервис AccFarm предлагает услугу покупки установки приложений для Android.

Дешевые установки Android

Все больше пользователей, ища в сети подходящее приложение для Андроида, обращают внимание на его качество. За этот параметр косвенно отвечает количество выполненных загрузок и рейтинг, который скачавшие пользователи поставили приложению.

Таким образом, в 2021 году увеличение количества установок Android может стать довольно сложной задачей, особенно для новых приложений, которые только недавно появились в магазине Гугла. На странице официально сайта маркетплейса AccFarm https://accfarm.com/buy-android-installs вы можете максимально дешево купить инсталлы (загрузки и установки) приложений под мобильную операционную систему Андроид.

Именно таким образом и происходит естественное продвижение приложения, после чего внутренние алгоритмы Play Маркета станут самостоятельно предлагать пользователям установить популярную программу. НУ а дальше уже возникает эффект снежного кома – чем больше людей устанавливают приложение, тем больше вы получаете скачиваний в дальнейшем.

Как купить продвижение Андроид приложения?

Процедура покупки инсталлов Android довольна проста. Сначала посетите сайт https://accfarm.com, выберите соответствующий раздел (установки Андроид), укажите необходимое количество скачиваний и установок.

Далее система все сделает за вас! Приложения будут скачивать и устанавливать ан свои смартфоны только реальные, живые пользователи, а не программные боты. Все эти нюансы отлично видны для Play Маркета, поэтому продвижение будет выглядеть максимально естественно.

Более того, маркетплейс AccFarm предлагает огромное количество полезных инструментов при закупке продвижений, например, таргетирование, геолокацию, тип мобильного устройства или версию операционной системы пользователя. Все эти параметры будут обязательно учтены и выполнены.

Также стоит отметить, что на инновационной площадке AccFarm вы сможете без проблем приобрести необходимое количество аккаунтов самых популярных социальных сетей (ВК, Однокласники, Телеграм, Твиттер, Ютуб и т.д.), а также их продвижение и раскрутку.