Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Покупка инсталлов Android в маркертплейсе AccFarm

В настоящее время продвинуть свое приложение для Андроид не так уж и просто. Люди попросту не будут качать приложение, которое не имеет определенного количества скачиваний и положительного рейтинга. Именно для таких целей интерктивный сервис AccFarm предлагает услугу покупки установки приложений для Android.

Дешевые установки Android

Все больше пользователей, ища в сети подходящее приложение для Андроида, обращают внимание на его качество. За этот параметр косвенно отвечает количество выполненных загрузок и рейтинг, который скачавшие пользователи поставили приложению.

Таким образом, в 2021 году увеличение количества установок Android может стать довольно сложной задачей, особенно для новых приложений, которые только недавно появились в магазине Гугла. На странице официально сайта маркетплейса AccFarm https://accfarm.com/buy-android-installs вы можете максимально дешево купить инсталлы (загрузки и установки) приложений под мобильную операционную систему Андроид.

Именно таким образом и происходит естественное продвижение приложения, после чего внутренние алгоритмы Play Маркета станут самостоятельно предлагать пользователям установить популярную программу. НУ а дальше уже возникает эффект снежного кома – чем больше людей устанавливают приложение, тем больше вы получаете скачиваний в дальнейшем.

Как купить продвижение Андроид приложения?

Процедура покупки инсталлов Android довольна проста. Сначала посетите сайт https://accfarm.com, выберите соответствующий раздел (установки Андроид), укажите необходимое количество скачиваний и установок.

Далее система все сделает за вас! Приложения будут скачивать и устанавливать ан свои смартфоны только реальные, живые пользователи, а не программные боты. Все эти нюансы отлично видны для Play Маркета, поэтому продвижение будет выглядеть максимально естественно.

Более того, маркетплейс AccFarm предлагает огромное количество полезных инструментов при закупке продвижений, например, таргетирование, геолокацию, тип мобильного устройства или версию операционной системы пользователя. Все эти параметры будут обязательно учтены и выполнены.

Также стоит отметить, что на инновационной площадке AccFarm вы сможете без проблем приобрести необходимое количество аккаунтов самых популярных социальных сетей (ВК, Однокласники, Телеграм, Твиттер, Ютуб и т.д.), а также их продвижение и раскрутку.

Блоги / Бизнес

Заказать крауд

Последние новости

Поклонская рассказала о планах после ухода из Госдумы
Поклонская рассказала о планах после ухода из Госдумы
В Роспотребнадзоре рассказали о возможном формате ПМЭФ
В Роспотребнадзоре рассказали о возможном формате ПМЭФ
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии
Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС
Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС
Покупка инсталлов Android в маркертплейсе AccFarm
Покупка инсталлов Android в маркертплейсе AccFarm
С февраля 2021 года московские школьники вновь принимают участие в программе «Дороги Победы»
С февраля 2021 года московские школьники вновь принимают участие в
Что? На счету Чимина больше 40 ролей в постановках
Что? На счету Чимина больше 40 ролей в постановках
Упс! Джин заспойлерил выступление BTS для Грэмми
Упс! Джин заспойлерил выступление BTS для Грэмми
«Лучше, чем «Битлз», Майкл Джексон и Адель!» — АРМИ провели детальный анализ и сделали открытие об успехах BTS
«Лучше, чем «Битлз», Майкл Джексон и Адель!» — АРМИ провели детальный
Мужчина изнасиловал женщину из Tinder и помочился на нее
Мужчина изнасиловал женщину из Tinder и помочился на нее
"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене
"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом
Американцы удивились надувному конусу советской ядерной ракеты
Американцы удивились надувному конусу советской ядерной ракеты

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры

Еще по теме

Эксперты обнаружили опасный вирус для ОС Android
Эксперты Google назвали лучшее Android-приложение года
Skype больше не доступен для пользователей из Китая
В новом Android подготовили неприятный сюрприз для шпионов