Политолог сравнил поведение Медведчука и Порошенко в ситуации с допросом

Влада Некрасова

В связи с так называемыми пленками Медведчука-Суркова СБУ допросила нардепа Виктора Медведчука. По этому же поводу Служба безопасности вызывала и Петра Порошенко, однако пятый президент не явился на допрос. Свое отношение к данной ситуации глава фонда «Украинская по литика» Константин Бондаренко обнародовал в Facebook.

Константин Бондаренко считает, что поведение председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука заслуживает уважения.

Аргументируя свою точку зрения, политолог написал: «Как бы я ни относился к Виктору Медведчуку (а я, мягко говоря, точно не принадлежу к числу его горячих сторонников), все же его поведение в случае с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение: невзирая на тяжесть обвинений, пришел, дал показания, не избегая при этом общения со следователем».



В то же время, отметил Бондаренко, пятый президент Петр Порошенко в точно такой же ситуации повел себя по-другому: он не явился по повестке на допрос и попытался выкрутиться.

«И на этом фоне откровенная попытка Петра Порошенко выкрутиться из аналогичной ситуации, не явиться на допрос, заявить о «дезинформации» относительно допроса и т. д. выглядит как-то «не по-пацански», — написал политолог.

Фото Виктора Медведчука с сайта партии