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Польша вышлет белорусских дипломатов

Польша вышлет белорусских дипломатовФото: Lukas Plewnia / МИД Польши

Польша вышлет из страны генконсула Белоруссии в Белостоке и консула в Варшаве. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в Twitter.

Он пояснил, что решение о высылке белорусских дипломатов продиктовано «продолжающимися недружескими жестами» Минска и аналогичными действиями белорусских властей.

9 марта МИД Белоруссии призвал польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть территорию страны. В ведомстве заявили, что участием в мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат, польский дипломат грубо нарушил нормы международного права. В частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях. В Польше пообещали «немедленно и адекватно» ответить на высылку своего консула.

1 марта в Польше отмечается национальный день памяти «отверженных солдат» (другой вариант — Национальный день памяти проклятых солдат), который посвящен участникам антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше в конце 1940-х и 1950-е годы.

В мире

По материалам: lenta.ru
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