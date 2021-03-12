Помпаж технологий. Почему США признали провал истребителя F-35

Вадим Карасев

Полеты истребителя F-35 начались больше 20 лет назад. После почти десяти лет разработки надежда на перспективный истребитель обрела форму. Однако затем самолет стали сопровождать скандалы, связанные с его низкой эффективностью. Позднее стало известно, что в F-35 использовались и российские решения, которые попали в США не вполне законно. Андрей Васильев разбирался, почему F-35 так и не стал самолетом будущего, и отыскал “русский след” в судьбе истребителя.

Хороший, плохой, злой



С самого начала стоит признать очевидное. F-35 — очень достойная машина, к созданию которой подходили максимально ответственно. Крейсерский полет на сверхзвуке, внутренние отсеки для вооружений, поглощающее излучение радаров покрытие — в F-35 соединились все военные технологии. Несмотря на то, что испытания машины проходили с большим трудом, ВВС (да и другие рода войск) США приняли новый истребитель с распростертыми объятиями.

Старый F-16, технологичность, экономичность и боевой потенциал которого были практически исчерпаны, никуда не исчез. Но даже в странах НАТО, где традиционно сильны местные производители авиатехники, F-35 покупают очень охотно. Добровольно-принудительное навязывание F-35 партнерам по НАТО позволило частично окупить программу разработки машины и даже дало Lockheed Martin возможность немного заработать. К февралю 2021 года было известно минимум о 630 бортах, построенных и проданных заказчику с 2015 года, а всего производитель получил оплату за 920 бортов для десятка разных стран, включая Израиль (ВВС страны получили спецверсию F-35) и ОАЭ.



Но так ли хорош F-35, как о нем рассказывают американские военные? Сейчас попробуем разобраться.



Единый боевой

Само название программы Joint Strike Fighter предполагало, что F-35 сможет заменить большую часть машин и превратится в полноценную боевую систему. Многолетние испытания показали, что действовать в боевых условиях истребитель может, но ему требуется постоянная поддержка. Если к 2015 году в списке неисправностей самолета была лишь неспособность обнаруживать наземные цели при полете в группе, то еще через пять лет проблем стало больше. В 2021 году F-35 поставил антирекорд: Bloomberg сообщил об обнаружении в конструкции истребителя 871 дефекта, устранить которые не представляется возможным даже в рамках серийного производства.

Многие из этих проблем, по словам директора испытательного корпуса программы Роберта Белера, обнаружили еще несколько лет назад, и оригинальный чек-лист с неисправностями насчитывал 941 дефект. Впрочем, неисправностей могло быть и больше. Разработчик авиационного оборудования, инженер Диль Амирханов поясняет: F-35 оказался слишком передовым, чтобы просто начать летать.

“F-35 часто сравнивают с космической программой. В целом по масштабам и стоимости, да, где-то сопоставимо с космосом. Говоря об этой машине, важно понимать, что американцы прыгнули не просто выше головы, они прыгнули выше всего, что раньше делали, — даже F-22 не такой технологичный, как F-35, поэтому проблемы с ним были ожидаемы. Другое дело, что проблем оказалось слишком много и из-за этого машина может так и не достичь оперативной готовности. Смотрите сами: в России сейчас доработали Су-57, китайцы тоже на месте не стоят. Если две эти машины будут превосходить F-35 по основным характеристикам: дальности, скорости, боевому радиусу и вооружению, — то “Молнию” (F-35) придется снова дорабатывать. А это снова отсрочит полноценную эксплуатацию”, — говорит Амирханов.

Пока F-35 выполняют в основном демонстрационные полеты и участия в боевых операциях не принимают. Происходит это, как правило, в целях экономии. В 2019 году утечка информации из Пентагона подтвердила опасения экспертов: планеры F-35В и F-35C (самолеты укороченного и вертикального взлета) изнашиваются на 40% быстрее, чем у самолетов с классической схемой взлета. Аналогичные исследования усталости планера на обычных версиях после скандала с “палубными” машинами проводить не решились.



Русский след

Критиковали F-35 еще и потому, что в этом самолете применили уже реализованную в другой стране технологию. Речь идет о подъемно-маршевом двигателе с поворотным соплом, благодаря которому машина может вертикально взлетать и приземляться. Такая схема была реализована КБ Яковлева в самолете Як-141. Российская машина в серию так и не пошла, а вот американскому F-35 повезло куда больше.

Но боевой радиус первой версии F-35С (“морской” версии истребителя) оказался почти таким же, как у советского истребителя — чуть больше 1 тыс. километров. Затем этот показатель снизился еще больше — сейчас боевой радиус этой машины составляет 850 километров, и для проведения длительных операций к машине необходимо подключать подвесные топливные баки, лишающие F-35 малозаметности.



Кокпит F-35

Куда все идет?

Провал с F-35 признали неохотно и очень аккуратно. Еще в 2020 году в Пентагоне заявили, что на замену F-16 создадут новый легкий истребитель, хотя F-35 и должен был заменить знаменитого “Сокола” еще 20 лет назад. F-35 будет использоваться наряду с другими самолетами в “единой боевой системе”, включающей истребители F-15, F-16, F-18 и F-22. Фактически американские военные пошли по российскому пути и разделили два направления боевой авиации — внутри страны защищать границы будут F-22 и новый легкий истребитель (который появится примерно через 5–7 лет), а на экспорт будут охотно продавать F-35.

В эффективности такого подхода сомневаются не только эксперты в области авиации, но и военные аудиторы Минобороны США. Уже в конце марта 2021 года представителей Lockheed Martin вызовут на ковер в Вашингтоне, чтобы те смогли пояснить, почему за 20 лет и больше чем за триллион долларов не удалось создать истребитель, прямых аналогов которому нет во всем мире.