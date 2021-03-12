Попова напомнила условия ношения маски на улице

Вадим Карасев

Анна ПоповаФото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. Такие условия она напомнила в разговоре с ТАСС.

«Никто не отменил масочный режим. Масочный режим в России на федеральном уровне введен постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и никаких изменений здесь нет», — объяснила Попова. При этом регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.

В связи с этим защитные средства следует носить в общественных местах и помещениях, а также при нахождении на улице более полусотни человек. «Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — отметила глава ведомства. Эта норма обязательна для исполнения для всех граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что отказываться от масочного режима в России пока нельзя, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Она указала, что многие регионы снимают запреты на перемещение и отменяют режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, что также несет риски.