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Попова назвала срок появления иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

Попова назвала срок появления иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок появления иммунитета к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной». По ее словам, для этого необходимо от 40 до 42 дней, передает ТАСС.

«Она [вакцина] позволяет вырабатывать иммунитет достаточно эффективный и стойкий, но она вырабатывает его, стимулирует выработку достаточно медленно», — пояснила Попова. Она также подчеркнула, что речь идет об отсчете с момента первой дозы инъекции и что до этого времени считать себя полностью защищенным нельзя.

Как сказала глава Роспотребнадзора, в России к настоящему моменту прививку «ЭпиВакКороны» получили уже 20 тысяч человек. Он подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов, кроме болезненности в месте введения иглы с препаратом.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, зарегистрированной в России для профилактики COVID-19. Массовая вакцинация этим препаратом будет запущена во второй половине марта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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