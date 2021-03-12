Популярная соцсеть частично заблокировала аккаунт крымского телеканала

Вадим Карасев

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Об этом сообщается в Telegram-канале крымского канала.

На данный момент в аккаунте телеканала можно опубликовать только фотографии. «При попытке написать хотя бы слово или поставить хештег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста», — говорится в сообщении.

Как стало известно, соцсеть обвинила телеканал в накрутке лайков. Однако «Крым 24» заявил, что не пользуется такими сервисами. «Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны», — отметили в редакции.

Ранее видеохостинг YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину», опубликованном на канале «Россия 24». Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно снять ограничения.