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Пошляк! Чимин призвал АРМИ смотреть на внушительное достоинство Тэхёна

Пошляк! Чимин призвал АРМИ смотреть на внушительное достоинство Тэхёна

А уверены ли вы в том, что за творчеством BTS можно наблюдать детям? Иногда айдолы бывают такими откровенным и пошлыми, что их контент уже давно должен был приобрести отметку «18+»!

Источник «7 korean kings» поделился смешным роликом с участием Ви (V) и Чимина (Jimin), которые подготавливались к концертной программе за кулисами и общались о выступлениях с интервьюерами.


«По правде говоря, я не особо спортивный. Я должен был просто показать кожу и… Поэтому я очень волновался», — о чем-то увлеченно рассказывал Тэхён, смотря прямо в камеру. Однако, его прервал шалунишка Мочи и посоветовал публике перестать слушать скучные бредни своего друга. Ведь лучше восхититься кое-чем другим… «Вам не на спину надо смотреть», — «влетел» Мочи в кадр с ухмылкой и демонстративно опустил голову, вглядываясь в область ширинки Тае. Можете даже не спрашивать нас, что интересного он там нашел, кажется, у Чимми было игривое настроение и он решил прорекламировать своего приятеля!

«Ой и не говори Чимин», «Вы серьезно? Чим заигрывает с Тэ Хеном??», «Он сейчас что… куда показал ?» — начали бурно реагировать на замечания Мочи АРМИ.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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