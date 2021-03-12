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Предприниматели заблокировали въезд на курорт «Буковель», требуя справедливости


В Ивано-Франковской области возмущенные предприниматели перекрыли дорогу на курорт «Буковель». Представители малого бизнеса требуют справедливости: либо отменить карантин для всех, либо же заставить хозяев «Буковеля» играть по общим правилам и закрыть курорт, пока область не выберется из «красной» карантинной зоны. Об этом сообщает Galka.

Пикетировать «Буковель» приехали ФОПы из Ивано-Франковска, Калуша, Долины, Коломыи. Предприниматели возмущаются, что с 26 февраля, после внесения Прикарпатья в «красную» карантинную зону, маленьким кафе и небольшим магазинам запретили работать. При этом «Буковель» принимает туристов, хотя даже на уровне Минздрава лыжный курорт признан источником распространения инфекции.

«У нас какой-то выборочный карантин… Мы две недели просидели на карантине, но он не действенный. Источник распространения вируса не закрывают», — недоумевает представительница «Save ФОП — Прикарпатье» Людмила Климчук.

Предприниматели заблокировали въезд на курорт «Буковель», требуя справедливости

Представители малого бизнеса требуют назвать им четкие сроки окончания карантина, закрыть «Буковель», раз уж его признали источником распространения вируса, и создать для бизнеса равные условия. Если карантин введен, то все без исключения должны соблюдать жесткие ограничения, считают предприниматели.

Напомним, акция с перекрытием дорог проводится не впервые. В феврале возмущенные прикарпатцы перекрывали трассу Стрый — Мамалыга. Предприниматели обижались, что им не дают работать, тогда как курорт «Буковель» продолжает принимать туристов.

На заблокированной дороге образовались значительные про

Фото galka.if.ua

Украина

По материалам: fakty.ua
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