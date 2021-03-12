Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения

Алексей Вольцев

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не видит художественной ценности в песне белорусских участников "Евровидения — 2021" "Я научу тебя".

В четверг организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. В припеве песни есть такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему". Отмечается, что песня уже удалена с YouTube-канала конкурса.