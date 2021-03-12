Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?

Алексей Вольцев

До того, как встречаться с популярной теледивой Ольгой Бузовой, Давид Манукян был в отношениях с блогершой Кариной Кросс. Несмотря на то, что творческий тандем распался давно, в Сети часто вспоминают о их связи. Общественность считает, что Дава воспользовался Кариной и бросил ее.

Бывшие друзья Давида Манукяна продолжают осыпать его нелицеприятными словами. Они обвиняют его в непростом характере и в неискренности. Якобы Дава пользуется связями, а потом игнорирует людей, которые перестают быть ему нужными. Так случилось и с Кариной Кросс, которая помогла Давиду пробиться в мир блогинга. Девушка помогла ему с контентом, а Дава ее бросил.

Карина долго держала обиду на бывшего возлюбленного. Девушка ждала, когда экс-партнер извинится перед ней и поблагодарит за все, что между ними было. И вот это случилось! В одном из последних интервью Дава поблагодарил Карину.

«Он наконец-то сказал то, что я хотела услышать. Мне не нужно было ничего такого. Хотелось, чтобы человек хоть раз сказал спасибо, неважно какими словами», — призналась Карина.