Психанул и ушел! Филиппа Киркорова оскорбила пресса

Влада Некрасова

Король российской эстрады постоянно находится под прицелом у журналистов, поэтому каждый его выход, образ и настроение обречены стать предметом обсуждения СМИ. Филиппу Киркорову нужно всегда и везде выглядеть безупречно. Однако для него это оказалось непросто задачей.

Сегодня Филипп Киркоров пришел на день рождения к своей подруге диджею Кате Гусевой. Артист не был расположен к общению с прессой, но одному журналисту все-таки удалось задать. И он оказался довольно бестактным.

«Филипп, а почему вы такой уставший сегодня», — спросили Киркорова, отмечая его помятый и вымотанный вид.

Несмотря на то, что вопрос был задан некорректно, Киркоров все-таки на него ответил.

«Погулял хорошо», — заявил Филипп и закончил интервью.

POPCAKE удалось запечатлеть этот момент.

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Сразу после случившегося артист решил покинуть мероприятие. Гости гадают, повлиял ли бестактный вопрос журналиста на его уход, или Киркоров просто устал и скорее спешил домой. К слову, Филипп действительно выглядел утомленным. Звездные друзья также отметили, что у артиста не было настроения.