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Пушков предрек тактику США в отношении России

Пушков предрек тактику США в отношении РоссииАлексей ПушковФото: РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек тактику, которой США будет пользоваться в отношении России. По мнению сенатора, ее можно охарактеризовать как «длительную осаду», написал он в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что американские власти временно взяли паузу в действиях в адрес Москвы, так как «все плохое» уже было сделано при администрации прошлого президента США Дональда Трампа.

Теперь же у Вашингтона есть три возможности, отметил сенатор. Среди них введение «санкций из ада» (DASKA, первый проект которых был внесен в Конгресс в 2018 году), подталкивание Украины к новой войне в Донбассе и увеличение присутствия НАТО в граничащих с Россией странах, например, Польше.

Так или иначе, считает Пушков, политика нынешнего главы США Джо Байдена будет лишь продолжением линии его предшественника. При этом пока что она носит лишь риторический характер.

Ранее глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински предложил Байдену новый подход к отношениям с Россией. По мнению американского политолога, необходимо, чтобы новая стратегия администрации президента начиналась с понимания российских интересов, мощи и поступков, а «не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки».

Россия

По материалам: lenta.ru
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