Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
Сегодня, 02:40 Лидия Мартынова
Администрация президента США Джо Байдена может избрать тактику "длительной осады" России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий отметил, что Вашингтон мог взять "сознательную паузу" в действиях в отношении Москвы, поскольку в новой администрации осознали, что практически все "плохое" американские власти сделали еще при предыдущем президенте Дональде Трампе.
Как полагает Пушков, у Белого дома остаются три возможности В их числе: введение "санкций из ада", подталкивание Украины к новой войне в Донбассе, а также наращивание военного контингента в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО.США при Трампе. По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер", - отметил сенатор.
По материалам: ria.ru