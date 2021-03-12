Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России

Лидия Мартынова

Администрация президента США Джо Байдена может избрать тактику "длительной осады" России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что Вашингтон мог взять "сознательную паузу" в действиях в отношении Москвы, поскольку в новой администрации осознали, что практически все "плохое" американские власти сделали еще при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Как полагает Пушков, у Белого дома остаются три возможности В их числе: введение "санкций из ада", подталкивание Украины к новой войне в Донбассе, а также наращивание военного контингента в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО.

США при Трампе. По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер", - отметил сенатор.