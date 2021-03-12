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Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном

Путин поговорил с Алиевым и ПашиняномФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, отметив соблюдение режима прекращения огня, а также сохранение в регионе стабильной и спокойной обстановки.

Отмечается, что Алиев и Пашинян высоко оценили эффективность действий российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

Кроме того, затрагивались вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Закавказье.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.

Россия

По материалам: lenta.ru
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