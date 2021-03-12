Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыто отношение мужчин к четырехдневке для женщин

Раскрыто отношение мужчин к четырехдневке для женщинФото: Владимир Песня / РИА Новости

Мужчины в два раза реже поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чем сами женщины (17 и 35 процентов соответственно). Такие данные раскрыты в опросе Superjob.

Каждый третий мужчина считает, что если вводить четырехдневку, то для всех. Около 25 процентов женщин тоже разделяют это мнение. Больше всего тех, кто выступает за равноправие, — среди молодежи до 24 лет (39 процентов). При этом около 24 процентов респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому. Противников четырехдневки больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (каждый третий).

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Она объяснила свою инициативу тем, что у женщин большая нагрузка. Сокращение рабочей недели приведет к усугублению гендерного неравенства в российском обществе, предупредила старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина.

Она подчеркнула, что сокращение рабочих часов неизбежно повлияет на снижение зарплат, из-за чего разница в окладах сотрудников-женщин и сотрудников-мужчин может достигнуть 40 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых
Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых
Раскрыто отношение мужчин к четырехдневке для женщин
Раскрыто отношение мужчин к четырехдневке для женщин
Запасы газа в Европе истощились
Запасы газа в Европе истощились
Эмили Ратаковски назвала имя первенца: «Но гендер ребенка останется неизвестным до совершеннолетия»
Эмили Ратаковски назвала имя первенца: «Но гендер ребенка останется
Любовница Павла Мамаева прокомментировала секс с ним: «Я не знала, что он женат»
Любовница Павла Мамаева прокомментировала секс с ним: «Я не знала,
Назвала новый альбом в честь тайного возлюбленного! Розэ из Blackpink проболталась
Назвала новый альбом в честь тайного возлюбленного! Розэ из Blackpink
Сын Ахметова приобрел дорогущую виллу в Швейцарии
Сын Ахметова приобрел дорогущую виллу в Швейцарии
В Нижегородской области выросли инвестиции в производство лекарств
В Нижегородской области выросли инвестиции в производство лекарств
Саша Черно не худеет, но взялась за сестру
Саша Черно не худеет, но взялась за сестру
Ирина Пингвинова похвасталась возвращением в привычный вес
Ирина Пингвинова похвасталась возвращением в привычный вес
Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом
Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников

Еще по теме

Эксперт предупредила о влиянии четырехдневки для женщин на гендерное неравенство
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
В Совфеде назвали симпатичной идею о переходе женщин на четырехдневку
Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе