Раскрыты данные о полетах опального основателя Alibaba по Китаю

Вадим Карасев

Джек МаФото: Globallookpress.com

Основатель компании Alibaba Джек Ма, попавший в опалу после критики в отношении китайских властей, продолжил пользоваться частным самолетом для поездок по стране. Данные о перелетах бизнесмена раскрыло издание Financial Times.

Как отмечает газета, Ма по-прежнему имеет доступ к своему бизнес-джету Gulfstream, на котором при необходимости может долететь до Лондона или Нью-Йорка. Об этом, в частности, свидетельствуют данные отслеживающей полеты компании Radarbox, которые изучило Financial Times.

Согласно полученной изданием информации, в январе и феврале бизнесмен использовал самолет в среднем раз в неделю, в основном для полетов в Пекин и на остров Хайнань. Известно, что на Хайнане Ма играл в гольф, в то время как в столицу Китая, по всей видимости, отправлялся ради переговоров вокруг Ant Group, дочерней компании Alibaba. В частности, по словам источников газеты, предприниматель принимал участие в обсуждении плана по реструктуризации Ant Group и пытался контактировать напрямую с лидерами Коммунистической партии Китая.

Таким образом, отмечает Financial Times, становится очевидно, что появившиеся ранее слухи о возможном бегстве Ма в Сингапур или его домашнем аресте не соответствуют действительности.

В октябре 2020 года Ма раскритиковал политику властей Китая в отношении бизнеса, заявив, что «постоянный контроль может задушить инновации» в стране. После этого национальный регулятор заблокировал готовившееся IPO (процедуру выхода на биржу) финтех-корпорации Ant Group. Также Пекин захотел усилить контроль над компаниями основателя Alibaba и крупным бизнесом в целом. В качестве официальной причины называлась необходимость борьбы с монополизацией экономики.

При этом Ма после случившегося практически не выступал на публике, из-за чего в деловых кругах появились слухи о том, что на него оказывается воздействие со стороны властей. Допускалось, что миллиардер стал фигурантом уголовного дела, как ранее бывало с некоторыми бизнесменами, решившимися открыто критиковать государственный строй.

Джек Ма занимает 4-е место среди богатейших людей Китая и 25-е — в мировом рейтинге с состоянием в 52,9 миллиарда долларов.