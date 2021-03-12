Регионам надо обмениваться лучшими практиками по организации бесплатного горячего питания
Лучшие решения по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов необходимо показывать коллегам, чтобы регионы могли учиться друг у друга. Об этом на еженедельном совещании с регионами заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
«Мы обмениваемся опытом, внедряем новые решения. Это сложная, напряженная и интересная работа, и наша задача – обеспечить всех детей бесплатным качественным и полезным горячим питанием», – подчеркнул он.
Дмитрий Глушко информировал, что Минпросвещения России продолжает анализировать все поступающие сигналы – как на горячую линию, так и на портал «Госуслуги».
«Мы видим, что количество обращений держится на стабильно низком уровне, более 40% из них – информация о том, что заявители полностью удовлетворены организацией питания в школах», – сообщил первый заместитель Министра.
Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев уточнил, что ОНФ продолжает проведение мониторинга, и предложил ввести алгоритм действий для школ в случае возникновения проблемных ситуаций.
В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.
Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с этого учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны.