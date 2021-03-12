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Регионам надо обмениваться лучшими практиками по организации бесплатного горячего питания

Регионам надо обмениваться лучшими практиками по организации бесплатного горячего питания

Лучшие решения по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов необходимо показывать коллегам, чтобы регионы могли учиться друг у друга. Об этом на еженедельном совещании с регионами заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Мы обмениваемся опытом, внедряем новые решения. Это сложная, напряженная и интересная работа, и наша задача – обеспечить всех детей бесплатным качественным и полезным горячим питанием», – подчеркнул он.

Дмитрий Глушко информировал, что Минпросвещения России продолжает анализировать все поступающие сигналы – как на горячую линию, так и на портал «Госуслуги».

«Мы видим, что количество обращений держится на стабильно низком уровне, более 40% из них – информация о том, что заявители полностью удовлетворены организацией питания в школах», – сообщил первый заместитель Министра.

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев уточнил, что ОНФ продолжает проведение мониторинга, и предложил ввести алгоритм действий для школ в случае возникновения проблемных ситуаций.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с этого учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны.

Общество

По материалам: edu.ru
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