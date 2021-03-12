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Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы на "Золотую малину"

Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы на "Золотую малину"
Фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" вошли в число номинантов на антипремию "Золотая малина" (Razzies Award) в категории "Худший фильм года", а актеры Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы в категории "Худший актер года".

"Золотая малина" вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года.

Согласно объявленным на канале премии в YouTube номинациям, в этом году на звание "худшего фильма года" по итогам киносезона также представлены фильмы "Остров фантазий", "Мьюзик" и "Абсолютное доказательство".


В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на "Золотую малину" претендуют — помимо Дауни-младшего ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла") и Сэндлера ("Хэллоуин Хьюби") — Микеле Морроне ("365 дней"), Майк Линделл ("Абсолютное доказательство") и Дэвид Спейд ("Не та девушка").


На роль "худшей актрисы" претендуют Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел"), Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Лорен Лапкус ("Не та девушка"), Анна Мария Сиклуцка ("365 дней").

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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