Рогозин о покупке США места на российском корабле: "Батут их так себе работает"

Вадим Карасев

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал покупку Соединенными Штатами места на российском корабле "Союз" для доставки своего астронавта на МКС.

Ранее стало известно о том, что американская компания Axiom Space приобрела у "Роскосмоса" место на корабле "Союз МС-18" для астронавта NASA Марка Ванде Хая. За это американское космическое агентство пообещало предоставить Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.

Рогозин связал ситуацию с тем, что полеты новых американских пилотируемых миссий пока не стабильны. Отвечая на вопрос подписчика в Facebook "Почему мы идем на уступки американцам в ответ на их санкции?", он указал, что России "приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на МКС в целом".



Батут их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра.

Полученные от сделки с Axiom Space деньги Рогозин пообещал вложить в новые разработки "Роскосмоса".

Запуск корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В состав экипажа, помимо Ванде Хая, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.

США отказались от покупки мест для астронавтов на российских космических кораблях после появления корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX. Комментируя свой успех, глава компании Илон Маск припомнил высказывание Рогозина о том, что американцам из-за антироссийских санкций придется доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. "Батут работает", — парировал американский миллиардер.