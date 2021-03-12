Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Росавиация не нашла признаков банкротств у российских авиакомпаний

Росавиация не нашла признаков банкротств у российских авиакомпаний

Росавиация не нашла признаков банкротств у российских авиакомпаний
Росавиация на фоне пандемии коронавируса наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных российских авиакомпаний, но признаков банкротств не отмечает, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

"Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний... Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем. Да, наблюдаем ухудшение отдельных показателей. Но я думаю, предполагаю, никто не объявит себя банкротом. Наоборот, все как-то сконцентрировались, сгруппировались и готовы продолжать работу в складывающейся ситуации", - сказал Нерадько.

Он отметил, что кредиторская задолженность авиакомпаний растет. "Но это же не только у авиакомпаний происходит, а у всего авиационного сообщества... Все находятся в одинаковой ситуации. Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-нибудь авиакомпанию или какой-нибудь аэропорт. Наоборот, отмечаем сплоченность", - отметил глава Росавиации.


"Понятно, все взаимосвязано. Ну начнете вы банкротить авиакомпанию из-за лизинговых платежей, условно говоря. Ну хорошо, куда вы денете потом этот самолет, вот в нынешней ситуации, когда сокращаются объемы перевозок? Поэтому все участники авиационного сообщества, все субъекты находятся в одинаковой ситуации. Отмечаем взаимопонимание, отмечаем, что все считают, что должны совместными усилиями выходить из этой ситуации", - добавил он.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта
«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта
Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне увидеть сына!»
Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне
Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что неизлечим»
Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что
«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с Тиньковым
«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Российский рынок обновил исторический максимум
Российский рынок обновил исторический максимум
Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми
Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми
В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест
В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест
Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером
Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным
Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы прошли в нескольких российских регионах
Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?
Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России

Еще по теме

Росавиация предложила ввести обязательное страхование ответственности авиаперевозчиков
Власти обсуждают помощь авиакомпаниям в ситуации с коронавирусом
У авиаперевозчиков могут появиться компенсационные фонды
Госдума запросит в Минтрансе информацию о финансовом положении авиакомпаний