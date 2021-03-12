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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма про Крым на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма про Крым на YouTubeФото: Globallookpress.com

Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно снять ограничения с фильма ВГТРК «Крым. Путь на Родину», перед просмотром которого на YouTube появилось предупреждение о том, что он может «напугать или шокировать некоторых пользователей». Как сообщает ТАСС, регулятор попросил Google объяснить причины подобного ограничения.

На появившееся перед фильмом о Крыме предупреждение о жестоком контенте обратили внимание 12 марта. При этом само видео на YouTube можно смотреть свободно.

Автор картины, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов счел, что пометка предназначена для жителей западных стран, которых, как он полагает, «шокирует правда в последнее время». В компании Google объяснили, что ограничения появились еще в апреле 2020 года, так как в ролике содержатся сцены насилия.

Фильм «Крым. Путь на Родину» вышел в эфир и появился на YouTube в марте 2015 года. За шесть лет ролик набрал более 13 миллионов просмотров.

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По материалам: lenta.ru
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