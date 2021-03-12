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Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter

Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с TwitterФото: Unsplash

В Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с соцсетью Twitter, работа которой была замедлена из-за неудаления запрещенного российскими законами контента. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Зайцева, претензии Роскомнадзора остались без ответа со стороны Twitter, а представители соцсети не пытались связаться с ведомством. При этом он подчеркнул, что Twitter предупреждали о возможной блокировке, если незаконный контент не будет удален.

«В любом случае все свои встречные претензии они могут в любой момент оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — подчеркнул представитель регулятора.

Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России 10 марта. Ведомство объяснило, что пошло на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на действия российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру», и заявили, что глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

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По материалам: lenta.ru
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