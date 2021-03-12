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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-ПетербургеФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова оценила ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает ТАСС.

Специалист назвала ситуацию с COVID-19 в городе стабильной. Она отметила, что ежедневно в Санкт-Петербурге регистрируется меньше одной тысячи новых случаев заболевания. В настоящее время суточный прирост заболеваемости замедлился и составляет четыре процента.

В последние три месяца город находится на плато заболеваемости по коронавирусу, добавила Башкетова. «Сейчас ситуация не вызывает какого-либо напряжения: нет скачков, нет формирования очагов в городе», — заключила она.

За все время в Санкт-Петербурге выявили 378 705 случаев заражения коронавирусом, из них 326 101 человек выздоровел. По общему числу заболевших город занимает второе место среди российских регионов после Москвы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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