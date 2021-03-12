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Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для детей в 2021 году

Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для детей в 2021 году

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека планирует добиться того, чтобы летом 2021 года максимальное количество детей в России смогли отдохнуть без риска заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Мы сейчас ставим себе такую задачу – организовать летний детский отдых так, чтобы он был возможным для максимального количества детей... и так, чтобы летний отдых наших сограждан тоже был безопасным в части ковида и всех остальных рисков, о которых мы уже сегодня говорили», – сказала Анна Попова.

Общество

По материалам: edu.ru
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