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Россиян начали обманывать с помощью «Дома-2»

Россиян начали обманывать с помощью «Дома-2»Кадр: @dom2_tnt

Кастинг-служба реалити-шоу «Дом-2», которое до конца 2020 года выходило на телеканале ТНТ, обнаружила мошенников, действующих от ее имени. О том, как аферисты начали обманывать россиян от лица шоу, представители службы рассказали в Instagram.

Мошенники, выдающие себя за сотрудников кастинг-службы «Дома-2», активизировались в сети недавно. Они просят тех, кто хочет стать участником реалити-шоу, присылать свои фото и видео.

Кастинг-служба предупредила, что контакты настоящих сотрудников передачи можно найти на ее сайте в разделе «Команда».

Ранее в марте одна из ведущих «Дома-2» Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу в эфир. В середине февраля авторы программы уже обещали, что оно вернется на экраны, однако съемки были сорваны. Участников заставили выселиться с площадки.

Телеканал ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» в декабре 2020 года. Закрытие реалити-шоу объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск программы вышел на ТНТ 30 декабря.

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По материалам: lenta.ru
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