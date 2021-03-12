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Россиянам назвали условия для назначения выплат на детей

Россиянам назвали условия для назначения выплат на детейФото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Минтруд назвал россиянам условия для получения выплат на детей. Так, при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном «ВКонтакте».

Под категорию малоимущих семей, которые смогут рассчитывать на детские выплаты, также попадут семьи, одновременно имеющие легковой автомобиль, мотоцикл, трактор и маломерное судно. Теперь по новым правилам на выплаты могут рассчитывать семьи, у которых есть квартира (не больше 24 квадратных метров на человека), жилой дом (не больше 40 квадратных метров на человека), дача и гараж.

Ранее в пятницу, 12 марта, газета «Коммерсантъ» сообщала, что в России захотели перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям: тем, кто официально зарабатывает мало, а на деле владеет значительным имуществом. С другой стороны, семьи, недавно купившие джип или одновременно владеющие тремя машинами, «детские» деньги не получат.

Так, указывало издание, власти хотят сделать более адресной и более эффективной. При этом размер «детских» выплат хотят увеличить на 75-100 процентов прожиточного минимума, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности.

Что касается размеров выплат, то они прописаны в новом указе: размер может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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