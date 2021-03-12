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Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС

Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС

Заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал о самой популярной схеме обмана на АЗС. В ней используется неправильно настроенное программное обеспечение топливо-раздаточного оборудования - аппараты просто недоливают небольшой процент горючего.

Власти страны пытаются бороться с аферистами: в прошлом году для этого приняли новый ГОСТ, в котором прописана необходимость защиты программ и элементов заправочной станции от вредоносного вмешательства. Инспекторы нередко посещают заправки для проверки оборудования, но у АЗС всегда есть время на подготовку, так как проверяющие должны заранее предупреждать о визитах. Однако в 20% случаев все равно обнаруживаются проблемы, а во время тайных проверок доля нарушений может достигать двух третей.

"Это может означать, что заправка налила горючего меньше, чем было куплено, и это отклонение превысило допустимую погрешность", - цитируют слова Кулешова "Аргументы и факты".

Нарушением точности считается и налив большего количества бензина, чем требовалось, но за это не штрафуют. Замглавы ведомства посоветовал заправлять автомобиль только на проверенных АЗС и отказаться от "непонятных видов топлива". Если есть сомнения в количестве налитого горючего, то можно попросить у сотрудников заправки мерник - специальную колбу на десять или 20 литров с делениями. Отсутствие этого предмета может говорить о попытке обмана автомобилиста.

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По материалам: uposters.ru
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