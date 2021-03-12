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Россияне массово захотели сменить работу

Россияне массово захотели сменить работуФото: Максим Блинов / РИА Новости

Большинство россиян (63 процента) заявили о готовности сменить текущее место работы. Соответствующие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру», оно оказалось в распоряжении RT.

По данным специалистов, больше всего своими обязанностями недовольны представители сферы охраны (69 процентов), торговли (68 процентов) и транспорта (68 процентов). Также о желании устроиться в другую компанию массово рассказали специалисты в области строительства (64 процента), ресторанного бизнеса и промышленного производства (по 62 процента)

Наименьшая доля сотрудников, желающих сменить место работы, наблюдается в сфере IT. Так, об удовлетворении текущим статусом заявили ровно 50 процентов граждан. Чуть больше желающих уволиться в сфере образования (53 процента) и области маркетинга и рекламы (52 процента). Среди финансовых и медицинских работников таких граждан оказалось чуть больше половины — 57 и 55 процентов соответственно.

В феврале выяснилось, что более половины россиян недовольны своей работой. Кроме того, индекс лояльности к работодателям, который рос последние четыре года, рухнул на пять баллов в 2020. Граждане не готовы рекомендовать начальника друзьям и знакомым, но при этом не собираются менять свое место работы. Многие компании в пандемию решили снизить зарплаты, отправить работников в отпуска за свой счет или сократить штат, что повлияло на лояльность сотрудников.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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