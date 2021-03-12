Россияне начали выводить свои деньги за рубеж

Вадим Карасев

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В 2020 году объем вложений российских инвесторов в ценные бумаги иностранных компаний вырос на 640 миллиардов рублей, до 1,3 триллиона рублей. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, об усилении интереса граждан к долларовым вложениям говорит тот факт, что за этот же период со счетов и вкладов в валюте в российских банках было снято только 300 миллиардов рублей. Другими словами, остальные 340 миллиардов рублей — это новые средства, выведенные за рубеж.

Набиуллина указала, что регулятор постоянно беспокоится о валютизации средств населения, но считает, что решать ее следует повышением привлекательности рублевых активов, а не запретами. Для этого, указала глава ЦБ, и нужна низкая инфляция. В противном случае вложения в зарубежные ценные бумаги начнут считаться защитными.

Она добавила, что пока величина вложений в зарубежные акции и облигации находится в пределах нормы. На ценные бумаги отечественных компаний приходится 83 процента от всех средств, которые граждане перевели на фондовый рынок.

11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности намекнул предпринимателям, что лучше вкладывать средства в российские компании. По его словам, имеются некоторые факторы неопределенности, которые создают риски для хранения средств за рубежом.

Он указал, что вложения в российские инвестиционные проекты выглядят предпочтительнее, чем выплата дивидендов акционерам, а также призвал не переживать по поводу искусственного ограничения цен, снижающего доходы компаний. По его мнению, предприятия в состоянии справиться с проблемой своими силами.

Ранее сообщалось, что количество частных инвесторов на Московской бирже выросло до десяти миллионов человек. За год было открыто более пяти миллионов брокерских счетов.