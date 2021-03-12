Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне пожаловались на сокращение зарплаты из-за удаленки

Россияне пожаловались на сокращение зарплаты из-за удаленкиФото: Pixabay

Более четверти сотрудников пожаловались, что с переходом на удаленку их зарплата сократилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», пишет издание «Известия».

Исследование провели среди 1546 сотрудников и руководителей. Выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы с момента перехода на удаленку. При этом 15 процентов заявили, что у них выросла зарплата, а у более половины опрошенных (57,1 процента), оплата труда не изменилась вообще.

Всего 43 процента опрошенных сотрудников не знают, что, согласно новым поправкам в Трудовой кодекс (ТК) РФ, работодатель в некоторых случаях должен обеспечивать их необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции.

Еще 22,6 процента человек заявили, что не знают о новых положениях в ТК, однако какие-то компенсации все же получили. В курсе оказались 18,1 процента, но работодатель их не соблюдает. В итоге только 15,7 процента знали о поправках о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java. Менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей, разработчик java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей, до 120 тысяч рублей готовы платить архитектору паспорта фасада здания.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Предприниматели заблокировали въезд на курорт «Буковель», требуя справедливости
Предприниматели заблокировали въезд на курорт «Буковель», требуя
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Кожаные брюки и рубашка в клетку с кроссовками: Лариса Гузеева сменила имидж на молодежный – фото
Кожаные брюки и рубашка в клетку с кроссовками: Лариса Гузеева
Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения
Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса
Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Клубника спасла японский город
Клубника спасла японский город
Власти Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны
Власти Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны
Юрист раскрыла способы предугадать банкротство банка
Юрист раскрыла способы предугадать банкротство банка
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта

Топ на сегодня

"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
В России "Индекс блинов" за год вырос на 3%
В России "Индекс блинов" за год вырос на 3%

Еще по теме

Россияне согласились унижаться ради повышения зарплаты
Россиянам подняли зарплату
В России анонсировали массовые увольнения
Россияне назвали самый раздражающий момент удаленки