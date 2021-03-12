Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте

Лидия Мартынова

Офицер запаса российской армии Юрий Мель, осужденный по делу о событиях 13 января 1991 года, подает жалобу на решение апелляционного суда Литвы о назначении ему ареста, сообщила РИА Новости адвокат Меля Галина Кардановская.

Во вторник апелляционный суд постановил задержать Меля, у которого в пятницу истекает семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следует из постановления суда, прокуратура объясняет необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения.