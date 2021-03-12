Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский профессор вирусологии, научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов и доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявили РБК, что вероятность того, что некоторая часть населения могла получить иммунитет к коронавирусу после столкновения с другими сезонными заболеваниями, невелика.

При этом Чепурнов заявил, что иммунитет к сезонным болезням может стать еще одной причиной неуязвимости к COVID-19. По его словам, немецкие ученые и пришли к выводу, что примерно у трети населения есть антитела к сезонным коронавирусам.

Аграновский добавил, что антитела специфичны к определенному патогену, и от близкородственных патогенов могут не предоставить защиту. По его словам, они могут дать некоторую реакцию с возбудителем COVID-19.

Чепурнов указал, что даже при наличии базового иммунитета, для его реализации необходимо определенное время. Он добавил, что бывают случаи, когда близко контактировавшие с больными сами не заразились, но что за этим стоит, пока сказать сложно.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19, потому что уже имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Как добавил вирусолог, пока неизвестно, что это означает на практике — болеют ли эти люди вообще или заболевание протекает в легкой форме.