Российский рынок обновил исторический максимум

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По итогам торгов в пятницу, 12 марта, российский рынок обновил исторический максимум. Индекс Мосбиржи достиг отметки в 3539,5 пункта, следует из данных торгов. Индикатор уже превышал отметку в 3500 пунктов в январе и феврале, но за этим шел спад.

Сильнее всего подорожали бумаги «Трубной металлургической компании» миллиардера Дмитрия Пумпянского. На максимуме акции прибавляли 33 процента. Среди аутсайдеров оказалась компания «М.Видео», бумаги которой подешевели на 3,99 процента.

Индекс РТС за эту неделю прибавил 5 процентов и к вечеру пятницы достиг 1519,5 пункта. Больше его значение было только в конце февраля 2020-го, но потом последовал резкий обвал.

Ранее в марте эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково» назвали неожиданный минус от восстановления российской экономики. Они заключили, что уровень конфликтности деловой среды в стране снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения. Эксперты объясняют это снятием карантинных ограничений и постепенным восстановлением экономики в целом.