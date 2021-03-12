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Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca

Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca
Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением, говорится в заявлении Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По его данным, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.

В мире

По материалам: ria.ru
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