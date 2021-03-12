Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca

Анастасия Иванова

Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением, говорится в заявлении Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По его данным, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.