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Русских родителей в Германии лишили прав на троих детей

Русских родителей в Германии лишили прав на троих детейФото: Fabrizio Bensch / Reuters

Суд лишил родительских прав русскую семейную пару, проживающую в Германии — Юлию и Евгения Зайберт. По словам правозащитника Гарри Мюрея, дело основано на очень сомнительных показаниях и носит политический характер. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Чушь, однозначный подлог и клевета со стороны суда. Открытая ложь», — так собеседник телеканала охарактеризовал ход дела. Он добавил, что все дело — «русофобская выходка» и немецкое государство сделало все, чтобы сделать его политическим вопросом.

По его словам, в материалах дела много несоответствий: оно построено на показаниях соседа снизу, который имел конфликт с семьей: он утверждал, что слышал некие случаи насилия и что наблюдал злоупотребление алкоголем. При этом изначально говорилось об алкоголизме обоих родителей, а затем это касалось только отца, а никаких подтверждений этому — заключения нарколога, психиатра или даже показаний других соседей — в деле не содержится.

Мюрей утверждает, что основная причина преследования Зайбертов — в том, что они русские и собирались вернуться с детьми в Россию. Он сравнил процесс со знаменитым делом офицера французского генерального штаба Альфреда Дрейфуса: его в конце XIX века осудили за предполагаемый шпионаж в пользу военного противника, а подозрение на него пало просто из-за его еврейского происхождения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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