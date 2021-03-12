С февраля 2021 года московские школьники вновь принимают участие в программе «Дороги Победы»

Алексей Вольцев

С февраля 2021 года московские школьники вновь принимают участие во Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы. Путешествия для школьников», сообщает Российское военно-историческое общество.

Музейные учреждения Москвы и Московской области при соответствующем соблюдении всех необходимых мер безопасности открыли двери для посетителей.

В рамках программы с сентября 2019 года по март 2020 года 19 448 школьников посетили популярные московские музеи.

Проект «Дороги Победы» стартовал в октябре 2014 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Проект разработан Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры России и Ростуризма. Основным оператором проекта является Агентство развития внутреннего туризма.

Бесплатные автобусные экскурсии проходят по музеям и местам боевой славы Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и других областей. Программа охватывает почти 200 вариантов маршрутов и 22 региона России.