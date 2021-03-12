Саакашвили посчитал Украину "государством-кидаловом"
Бывший президент Грузии, а ныне украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что у Украины сложилась репутация "государства-кидалова". Из-за этого в страну практически не идут иностранные инвестиции.
По словам Саакашвили, зарубежных инвесторов "обирают до нитки". В эфире телеканала "Украина 24" он назвал цифры: иностранные вложения составляют менее 2% от ВВП страны, причем "настоящих" из них лишь 0,2%.
"Кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — заметил он.
Глава исполкома Национального совета реформ добавил, что в сложившейся ситуации стране критично необходим приток денег из-за рубежа. Он позволит решить и проблему безработицы.
Как сообщал NEWSTES, в прошлом году Саакашвили обещал не вступать в конфликт с РФ.