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Саакашвили посчитал Украину "государством-кидаловом"

Саакашвили посчитал Украину "государством-кидаловом"

Бывший президент Грузии, а ныне украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что у Украины сложилась репутация "государства-кидалова". Из-за этого в страну практически не идут иностранные инвестиции.

По словам Саакашвили, зарубежных инвесторов "обирают до нитки". В эфире телеканала "Украина 24" он назвал цифры: иностранные вложения составляют менее 2% от ВВП страны, причем "настоящих" из них лишь 0,2%.

"Кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — заметил он.

Глава исполкома Национального совета реформ добавил, что в сложившейся ситуации стране критично необходим приток денег из-за рубежа. Он позволит решить и проблему безработицы.

Как сообщал NEWSTES, в прошлом году Саакашвили обещал не вступать в конфликт с РФ.

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По материалам: uposters.ru
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