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Саша Артемова рассказала о дружбе с Евгением Кузиным

Саша Артемова рассказала о дружбе с Евгением Кузиным
Многие и даже друзья, поздравляют нас с воссоединением с Женей. Спрашивают на каком этапе отношения и что между нами. Но мы не вместе и мы опять же пытаемся дружить. Мне важно с ним быть в хороших отношениях и важно общение с ребёнком. Мы смеёмся, веселимся, ругаемся где-то, спорим... Но это так по-дружески, правда. Пусть ребёнок наш хоть иногда чувствует и видит полную семью. Всем семьи желаю и маму с папой.
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По материалам: life-dom2.su
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