Саша Черно не худеет, но взялась за сестру

Вадим Карасев

Саша Черно утратила доверие фолловеров, которые больше не верят в то, что она похудеет. Да и не стремится она напрягаться и избавляться от лишнего веса, тем более что она может привлечь внимание рекламодателей в качестве модели больших размеров. Но так как реклама средств для похудения тоже нужна, приходится привлекать в помощь сестру, пусть и не такую габаритную, но далекую от идеальной фигуры.

«У Черно вся семья работает)», «Где результат? Говорила, таблетки пьет, теперь сестра уже худеет на словах, а результата на деле нет, только фотошоп», - считают пользователи.

Трудно вспомнить, сколько раз Саша Черно бралась за свою фигуру и пыталась похудеть, точнее, обещала своим подписчикам избавиться хотя бы от части лишних килограммов. Пробовала специфические диеты, пару раз посетила спортзал, говорила о таблетках для похудения и липосакции. Результата нет, а недавно она сообщила, что опять набирает вес, намекнув на стрессы, пишет newstes.ru.С другой стороны, так ли уж нужно избавляться от килограммов, если можно создавать многочисленные вайны на тему пустого холодильника и аппетита Черно, да и комментаторы вряд ли будут проявлять такую активность, если утратят возможность упрекать экс-участницу в недостатках, среди которых лишний вес - самый весомый?К счастью, в доме с Оганесянами живут не только его родители, взявшие на себя заботы об их быте, но и сестра Александры, которая тоже носит одежду на три размера больше, чем следовало бы. И Саша отдает рекламу диет и средств для похудения родственнице. И заказы не теряет, и Таня без дела не сидит, а отрабатывает допуск к холодильнику.Кстати, хейтеров Саша успокоила, что ей закон о налогах за блогерство не страшен, так как она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, и налоги исправно платит. И даже пластическую операцию Иосифу они решили делать в Турции без бартера. Черно уверяет, что поддерживает мужа, а, может, летит в Стамбул, чтобы проконсультироваться о липосакции?