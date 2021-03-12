Сергей Селин: «К 60 годам Дукалисом называть перестали»

Анастасия Иванова

Исполнитель роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» отмечает юбилей. Сергей Селин вновь начал активно сниматься, хоть и получил финансовую независимость благодаря бизнесу и может больше времени проводить с семьей. «NewsTes.ru» поговорил с актером о заработке в пандемию, коллегах и новых проектах.

стархитСергей, когда мы договаривались об интервью, то вы сказали, что отдыхаете на Мальдивах. Если мне не изменяет память, вы уже не первый раз уезжаете на день рождения. Это традиция?Мы были как-то в Испании, Сочи, Франции. Сейчас вот на Мальдивы рванули. Это не привычка, просто иногда так лучше. И есть повод лишний раз вывезти семью, ведь во время карантина мы сидели дома. Я очень хорошо помню, как отмечал пятидесятилетие — это было красиво, с помпой, с друзьями. Все 10 лет вспоминаю об этом. Теперь отмечаю так и хочу следующие 10 лет тоже вспоминать о новом юбилее. Представляете, мы сидим в 20 метрах от воды, а я разговариваю с вами. Разве это не прекрасно?стархитВезде говорят о том, что сейчас кризис — работы нет, денег нет, а вы на Мальдивах. Получается, вас проблемы не коснулись?У меня сейчас как раз выдалась двухнедельная пауза, и мы решили, что надо ехать. По сути, все организовала Аня — она подарила мне поездку. Что касается денег, то у меня есть возможность оставаться финансово независимым и больше времени посвящать семье.стархитВы про арендный бизнес, который у вас есть в Санкт-Петербурге?В период карантина многие не могли платить за аренду, поэтому я по доброте душевной прощал. Чаще всего даже на 100% прощал — и, конечно, потерял на этом нормальные деньги. Просто я бизнесмен достаточно гибкий — для меня стабильность куда важнее, чем сиюминутная прибыль. Если ко мне пришли и попросили снизить ставку, говорю: «Вставайте на ноги, когда все выправится, тогда вернемся к разговору». Любой бизнес не стабилен — сегодня есть, а завтра не очень, потом вдруг очень! Это нормально. Все как в профессии артиста: не могут всегда быть удачи и успех. Надо как-то ждать, надеяться, верить. Например, какое-то время у меня было мало актерской работы, но я сидел и понимал, что все когда-то восстановится. И на карантине была работа — снялся в полном метре Владимира Котта. Роль небольшая, но у хорошего режиссера. Еще в Москве снимаюсь в проекте — хоть и не люблю это слово — «Регби», где играю врача.стархитА как же сериал «Полицейское братство»…Как раз между этими съемками у меня перерыв. Название, правда, меня, как и других исполнителей главных ролей, не устраивает. Потому что слово «полиция» так и не стало родным, хотя многие ставят в пример царскую Россию. Мы сняли 10 серий, работаем над следующими — это похоже на некую историю под названием «старики-разбойники». Тут поймал себя на мысли, что в перерывах смотрю на ребят и понимаю — мы не постарели, а просто возмужали, повзрослели. Передо мной Саша Половцев, Леша Нилов, Андрей Федорцов сидят — ну настоящие монстры! У них уже нет суеты какой-то, нет ребяческого или пацанского дергания, когда ты с безумными глазами бежишь и что-то делаешь. Все спокойно и серьезно.стархитНеофициально этот сериал называют продолжением «Улиц разбитых фонарей».Нет-нет-нет, там совсем другая история. Помните, был фильм «Мушкетеры. 20 лет спустя». Может быть, что-то близкое к этому. По сюжету мы уже не служим нигде, мы гражданские, каждый занимается своим делом, но, собравшись вместе, мы решаем вопросы, выступаем на стороне добра.стархитОдно время вы жаловались, что сыграли больше 50 ролей, а на улице вас называют Дукалисом.К 60 годам Дукалисом называть перестали. Раньше могли подойти или крикнуть, вести себя панибратски. Да, был момент, когда меня это обижало — неужели мы на веки вечные останемся Лариными, Дукалисами? Ведь и после этого были работы неплохие. Но сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени отчеству. Поймите, «Улицы...» же показывают по несколько раз в год. И люди смотрят! 7 из 10 подошедших говорят про сериал, причем молодые люди. Я как-то спросил: «А вы откуда знаете?». И мне рассказали, мол, на таком-то канале увидели. Или в Интернете сейчас можно все посмотреть. В постсоветской России мы стали первыми, кто пошел по этому пути и снял такую историю. Именно тогда продюсеры увидели, что отечественное кино может быть прибыльным, популярным. Мы протоптали эту дорожку. Как сказал один из артистов: «Все мы вышли из «Улиц...»стархитВ сознании русского человека, если юбилей — то нужно праздновать пышно, звать гостей. Вы когда вернетесь, соберете компанию?Я приезжаю 20 марта ночью, а утром сразу на смену. Как видите, даже в свои 60 лет все равно продолжаю жить по-спартански. Нет чтобы взять пару дней после перелета, а меня тянет работать. Что касается праздника, то мы разобщены карантином: стали реже общаться друг с другом, встречаться. И, скажу честно, многих уже и не хочу видеть, как и меня, наверное. А делать из своего дня рождения обязаловку посчитал ненужным. Если бы я работал в театре или на стационарном предприятии, то был бы обязан приглашать начальников, командиров. А так я одиночка. Могу позволить от всего отказываться и жить для себя, для семьи. С годами понял, что ближе и дороже них у меня никого нет.